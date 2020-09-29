Екатеринбург, , 18:08 — REGNUM В свердловском областном Доме журналистов сформировали мобильный пункт вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

В рамках текущей прививочной кампании журналистам делали прививки от гриппа. Также в рамках Всемирного дня сердца в помещениях Дома журналистов организовали консультацию кардиолога.

Прививать мастеров пера помогали волонтёры-медики Свердловского областного медколледжа. Там выразили надежду, что привитые журналисты станут союзниками врачей в «формировании коллективного иммунитета к гриппу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральские журналисты обратились к полпреду УрФО Николаю Цуканову с просьбой признать их группой риска по коронавирусу, чтобы привиться от COVID-19 в приоритетном порядке.

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