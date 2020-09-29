Владикавказ, , 17:51 — REGNUM В Северной Осетии число пациентов, снятых с контроля медиков в связи с выздоровлением после COVID-19, составило 4997 человек. За все время пандемии коронавируса было выявлено 5819 заразившихся новой опасной инфекцией. Такие данные привело 29 сентября министерство здравоохранения региона.

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По данным ведомства, в настоящее время в республике число «активных» пациентов составляет 753 человека. Из них в больницах находятся 24 человека, остальные лечатся амбулаторно под контролем медиков.

Число госпитализированных, в том числе и с неподтвержденным диагнозом COVID-19, составляет 331 человек, среди них двое детей. В реанимации в тяжелом состоянии находятся 32 пациента, 14 из них подключены к аппарату ИВЛ.