Калуга, , 20:38 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 57 человек за последние сутки, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 62 подтверждённых случая заражения.

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Всего в регионе 9 тыс. 180 положительных результатов тестов получили подтверждение, 1 тыс. 520 человек находятся на лечении, 7 тыс. 586 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (446), в Обнинске (189), в Боровском районе (128), в Людиновском районе (127), в Дзержинском районе (84) и в Жуковском районе (74).

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