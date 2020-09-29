Москва, , 17:42 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 1055 автомобилей. Об этом сообщает 29 сентября пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz X-Class (тип 470), реализованные в период с февраля 2018 года по август 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность возникновения негерметичности в области подсоединения гидравлического трубопровода к рулевому механизму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неполадка может привести к постепенной потере жидкости в гидравлической системе рулевого управления, что потребует увеличения усилий для руления, прикладываемых водителем.

Сообщается, что на отзываемы автомобилях будет проверено резьбовое соединение гидравлического трубопровода рулевого управления и, при необходимости, обеспечен требуемый момент затяжки, а также откорректирован уровень жидкости в гидравлической системе. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.