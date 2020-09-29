Москва, , 17:34 — REGNUM Протоиерей Дмитрий Смирнов находится в больнице в реанимационном отделении. Об этом 29 сентября сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомых священнослужителя.

«Прошу молитв о здравии тяжко болящего протоиерея Димитрия Смирнова», — сказал священник и сотрудник скорой помощи Феодорит Сенчуков.

Уточняется, что причиной госпитализации не является коронавирусная инфекция. Других подробностей в сообщении не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, в августе стало известно, что Дмитрий Смирнов подал прошение об освобождении его от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья.

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