Москва, 29 сентября 2020, 17:34 — REGNUM Протоиерей Дмитрий Смирнов находится в больнице в реанимационном отделении. Об этом 29 сентября сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомых священнослужителя.
«Прошу молитв о здравии тяжко болящего протоиерея Димитрия Смирнова», — сказал священник и сотрудник скорой помощи Феодорит Сенчуков.
Уточняется, что причиной госпитализации не является коронавирусная инфекция. Других подробностей в сообщении не приводится.
Как передавало ИА REGNUM, в августе стало известно, что Дмитрий Смирнов подал прошение об освобождении его от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья.
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