Петрозаводск, , 17:41 — REGNUM Верховный суд Республики Карелия пересмотрел ранее вынесенное решение по делу о сексуальном насилии в отношении ребенка, фигурантом которого являлся глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев. Ему увеличили срок наказания с 3,5 до 13 лет. Об этом 29 сентября сообщил адвокат Игорь Перов.

Напомним, 22 июля 2020 года Петрозаводской городской суд огласил приговор историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву. Он был признан виновным в совершении сексуального насилия над своей несовершеннолетней приемной дочерью, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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По статье о порнографии Дмитриев был оправдан. В соответствии с положениями статьи №134 часть 1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, за Юрием Дмитриевым было признано право на реабилитацию по указанному обвинению.

Отметим, что гособвинение просило назначить осужденному 15 лет колонии.

Апелляцию на решение суда первой инстанции подал адвокат потерпевшей стороны — приемной дочери историка.

«Приговор в обвинительной части изменили, наказание — 13 лет колонии строгого режима, в части оправдания — на новое рассмотрение», — пояснил адвокат Перов.

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