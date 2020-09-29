Екатеринбург, , 17:29 — REGNUM В Свердловской области провели ещё 10 479 тестов на наличие коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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По данным на 29 сентября 2020 года, за минувшие сутки врачи обследовали 9 971 человека. Для сравнения, 28 сентября сообщалось о 6893 обследованных, 27 сентября — о 11 631.

Теперь в регионе проведено 1 547 926 исследований на наличие вируса SARS-CoV-2. Всего обследовано 1 461 056 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 29 005 случаев заражения коронавирусом.

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