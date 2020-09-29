Черкесск, , 17:21 — REGNUM Школьные каникулы после окончания первой четверти учебного года 2020−2021 пройдут в два этапа. Первыми отправятся отдыхать первоклассники, у которых каникулы начнутся с 29 октября и продлятся до 5 ноября. Для всех остальных учащихся каникулы запланированы со 2 по 11 ноября. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

По её словам, никаких сдвигов сроков каникул на более ранний период в республике не планируется, как не собираются вводить и дистанционное обучение.

При этом министр сообщила, что в настоящее время в Карачаево-Черкесии на самоизоляции из-за коронавируса находятся три школы. Школьники этих образовательных учреждений проходят обучение в дистанционном формате.

Читайте также: Собянин отправил московских школьников на двухнедельные каникулы