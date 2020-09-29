Москва, , 17:05 — REGNUM Заболевание COVID-19 протекает в тяжёлой форме приблизительно у 2,7% заразившихся коронавирусной инфекцией в России. Об этом 29 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

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"Тяжелые формы составляют 2,6−2,7%», — сказала вице-премьер, отметив, что этот показатель практически не меняется за время эпидемии.

В то же время, по её словам, наблюдается рост примерно на 1,2% доли пациентов с лёгкими формами течения заболевания и на 0,7% — пациентов со средне-тяжёлой картиной болезни.

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