Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Жене погибшего при невыясненных обстоятельствах рэпера Энди Картрайта —Марине Кохал — продлили арест в СИЗО еще на один месяц, несмотря на возражения адвокатов обвиняемой. Об этом 29 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 36-летняя Марина Кохал подозревается в убийстве своего 31-летнего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под творческим псевдонимом Энди Картрайт. По версии следствия, женщина неустановленным способом убила мужа по мотивам ревности в квартире на Невском проспекте, а чтобы скрыть это, расчленила тело супруга на мелкие части.

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В начале августа женщина была арестована и отправлена в СИЗО, в настоящее время следователи ждут результатов экспертиз, которые затруднены из-за состояния останков умершего.

Во вторник 29 сентября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 октября 2020 года.

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