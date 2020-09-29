Магас, , 17:00 — REGNUM В Ингушетии открылось представительство Центрального духовного управления мусульман России в Северо-Кавказском федеральном округе. По случаю знаменательного события в городе Магасе провели мавлид (представительное собрание) с участием более 100 человек.

По словам его организатора Ахмета Сагова, представительство ДУМ РФ в СКФО было зарегистрировано и получило грамоту об этом еще 14 августа, но мавлид решили провести именно сейчас. В мероприятии приняли участие более ста представителей мусульманских религиозных организаций, старейшин населенных пунктов Ингушетии, представителей различных тейпов.

«Мы собрали гостей и друзей, чтобы публично объявить об открытии представительства и о том, что мы готовы к сотрудничеству со всеми. Очень приятно, что в СКФО именно Ингушетия представляет ЦДУМ России», — приводит слова Сагова ИА IslamNews.

Предполагается, что в ближайшем будущем Ингушетию посетит глава ДУМ РФ Талгат Таджуддин, приглашение которому направил руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.