Москва, , 16:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан, которым надоели ограничения из-за пандемии коронавируса, но призвал проявлять ответственность и соблюдать все необходимые меры защиты.

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"Конечно, маски, социальная дистанция, тому подобное, тем более изоляция, определённые и известные ограничения по местам учёбы, работы, безусловно, это всё людям надоело, и я их прекрасно понимаю», — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.

Он также констатировал, что до сих пор «многие люди не всегда чувствуют и понимают, поэтому и не всегда верят в то, что весь мир, и Россия тоже, столкнулись с очень опасным противником».

«Инфекционные заболевания, и COVID-19 не в последнюю очередь, являются тихим, незаметным, но очень опасным врагом. Поэтому наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — подчеркнул Путин.

Напомним, накануне президент, выступая на президиуме Госсовета, обратился к гражданам с призывом проявлять ответственность и соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать повторного введения ограничительных мер.

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