Варшава, , 16:48 — REGNUM Правительство Польши запретило барам и ресторанам в стране работать после 22:00 в рамках мер по противодействию новой вспышке COVID-19, 29 сентября сообщает агентство Reuters.

«В зависимости от района и масштаба инфицирования мы будем принимать новые меры» , — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Также Недзельский объявил о дополнительных ограничениях на число участников свадеб и введении обязательного масочного режима в районах с возросшим уровнем заболеваемости.

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