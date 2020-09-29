Москва, , 16:45 — REGNUM В России будет организована информационная кампания для объяснения гражданам разницы между разрабатываемыми в стране вакцинами от COVID-19. Соответствующее поручение дал 29 сентября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Глава государства подчеркнул необходимость разъяснить населению, какой возрастной группе подходит определённая вакцина и какой препарат следует принимать людям с теми или иными хроническими заболеваниями.

Ранее в ходе совещания министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые тестовые партии вакцины от коронавируса поступили во все российские регионы.

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