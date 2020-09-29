Москва, , 16:44 — REGNUM Необходимо организовать систему информационных мероприятий для детального информирования граждан России об отечественных вакцинах против коронавируса, заявил 29 сентября президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны.

По его мнению, людям надо объяснить, какие вакцины показаны для той или иной возрастной группы, а также для людей с разными хроническими заболеваниями.

«Надо будет обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять, кому что показано, какие вакцины для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами здоровья. Надо обязательно это сделать после регистрации», — заявил Владимир Путин, заслушав доклад министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о ходе работ по налаживанию отечественной системы вакцинирования против коронавируса.

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