Нязепетровск, Челябинская область, , 16:40 — REGNUM Челябинский областной суд вынес решение по делу жителя Нязепетровского района, обвиняемого в убийстве пятерых человек, в том числе ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление произошло 4 мая 2019 года в доме на улице Паромская в Нязепетровске. Гражданин распивал с находившимися внутри людьми алкоголь. Затем в результате развившегося психического расстройства гость зарезал двоих мужчин, двух женщин и четырёхлетнего мальчика.

Эксперты установили, что убийце показано лечение в психбольнице. Его поместили в стационар. От уголовной ответственности он освобождён.