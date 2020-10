1 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 09:00 — REGNUM Сентябрь — это не только время начала учёбы, но и период громких игровых релизов. Корреспондент ИА REGNUM вспоминает наиболее интересные проекты уходящего месяца: ремейк Mafia, крупнобюджетную игру про «Мстителей» и новую «королевскую битву» про магов.

Игровые новинки сентября Иван Шилов ©ИА REGNUM

Iron Harvest

Доступные платформы: PC

Средняя оценка на Metacritic: 75 баллов из 100

Iron Harvest («Железный урожай») — это стратегическая игра, созданная на основе фантастической вселенной польского художника Якуба Розальски. В ней по полям сражений Первой мировой войны расхаживают ржавые дизельпанк-роботы, а три могущественные фракции устраивают кровопролитные сражения за господство над территориями.

Помимо необычного сеттинга и интересных визуальных решений, геймеры особенно оценили местный сюжет и запоминающихся юнитов. А вот техническая часть немного подкачала — Iron Harvest любит зависать в самом разгаре масштабных сражений и периодически портить прохождение неприятными багами. Не слишком тепло игроки отзываются и об искусственном интеллекте здешних солдат, которые любят сломя голову бросаться на превосходящие числом и мощью силы противника.

Crusader Kings 3

Доступные платформы: PC

Средняя оценка на Metacritic: 91 балл из 100

Ещё одна стратегическая игра, на этот раз от ветеранов жанра из Paradox Interactive. Третья часть Crusader Kings предлагает геймерам не только экономику, войны и политику, но и проработанную систему создания династий. У каждого нового поколения правителей будут свои особенности, а изучать родственные связи персонажей иногда ничуть не менее интересно, чем вести солдат в бой.

Геймеры единогласны отмечают, что Crusader Kings 3 — это лучшая игра в серии. В ней много интересных механик, приятная графика и совершенно не «кусачие» системные требования. Тем не менее проекту пока не хватает контента. Хотя и эта проблема уже активно решается энтузиастами-модерами, которые публикуют свои работы в «Мастерской» Steam.

Spellbreak

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Средняя оценка на Metacritic: 77 баллов из 100

Spellbreak — это очередная «королевская битва», которая выгодно отличается от аналогов сеттингом и механикой боя. Персонажи игроков здесь не солдаты, а боевые маги, умело использующие силы различных стихий. При этом все доступные способности можно комбинировать, получая необычный результат. Например, никто не запрещает создать огненный шторм и метнуть в него молнию — тогда противники получат урон не только от горения, но и от оглушения. В совокупности с динамичным геймплеем и приятной визуальной стилистикой (которая уж очень сильно напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild) эта особенность быстро сделала Spellbreak популярной у ценителей эффектных сражений.

Единственная проблема проекта на данный момент — это нехватка различных косметических предметов.

Marvel’s Avengers

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Средняя оценка на Metacritic: 68 баллов из 100

Будучи самой ожидаемой игрой сентября, Marvel’s Avengers в итоге оказалась самой противоречивой. Неплохая картинка, множество популярных героев и возможность поиграть в кооперативе с друзьями — что могло пойти не так? Пожалуй, проблемы у проекта появились уже в тот момент, когда разработчики решили создать не полноценную сюжетную игру, а «игру-сервис» на манер Destiny 2: с обязательным гриндом, десятком однообразных миссий и ужасно банальной историей.

Отзывы игроков ожидаемо оказались не слишком тёплыми. Тем не менее разработчики не отчаиваются и продолжают анонсировать всё новый контент для своего проекта. Возможно, в будущем геймеры сменят гнев на милость, но для этого придётся подождать будущих дополнений и множества патчей.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Средняя оценка на Metacritic: 88 баллов из 100

Разработчики из Vicarious Visions исполнили мечты миллионов фанатов и выпустили ремейк первых двух частей Tony Hawk’s Pro Skater. Кататься на скейтборде по виртуальным рампам стало веселее и интереснее, чем когда-либо, благодаря обновлённой графике, улучшенному управлению и множеству новых трюков, которые не появлялись в оригинальных играх. При этом геймеры смогут создать не только собственного аватара-скейтера, но и целый скейт-парк с нужным количеством перил, препятствий и различных объектов для эффектных трюков.

В восторге от ремейка остались как преданные фанаты франшизы, так и новички в серии Tony Hawk’s. Остаётся лишь надеяться, что такая же «подтяжка лица» в будущем ожидает и игры из линейки Tony Hawk’s Underground.

Serious Sam 4

Доступные платформы: PC

Средняя оценка на Metacritic: 68 из 100

Очередное продолжение «Серьёзного Сэма» стало образцовой игрой для этой серии. В ней есть всё, что так любят фанаты франшизы: просторные локации, сотни знакомых противников на экране, десятки мощных орудий уничтожения и всё такой же простой и незамысловатый сюжет. Помимо этого, в новой части появились гаджеты, система прокачки навыков и полноценная механика хэдшотов.

Фанаты отмечают, что геймплейно Serious Sam 4 ощущается как первые части франшизы — что является огромной похвалой для разработчиков из Croteam. Тем не менее это всё ещё проект исключительно для любителей кооперативных «мясных» шутеров и истинных ценителей серии Serious Sam. Остальные геймеры скорее будут видеть недостатки в его особенностях.

Mafia: Definitive Edition

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Средняя оценка на Metacritic: 79 баллов из 100

Сделать ремейк культовой Mafia и не разгневать огромную армию поклонников оригинала — крайне непростая задача. Однако разработчики из Hangar 13 справились с ней на «ура». Блестящая история о таксисте Томми Анджело, волею случая оказавшемся в «семье», стала краше, интереснее и расширилась дополнительными сюжетными вставками. Например, авторы ремейка куда лучше раскрыли характер жены протагониста Сары и больше внимания уделили взаимоотношениям персонажей.

Нарекания в ремейке вызывают только механика стрельбы (напоминающая одновременно Gears of War и Mass Effect) и многочисленные баги. Если с первым придётся смириться, то с программными ошибками разработчики должны разобраться при помощи будущих патчей. В остальном же Mafia: Definitive Edition — это отличная игра, которая будет одинаково интересна как новичкам, так и настоящим ветеранам серии.

Читайте ранее в этом сюжете: Ремейк культовой игры Mafia в 2020 году — а стоило ли?