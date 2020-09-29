Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Магазины и сфера услуг Ленинградской области вернутся к «часу для пожилых» из-за роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Поручение о разработке графика для посещения общественных пространств жителями в возрасте старше 65 лет дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса.

Также будут возобновлены рейды по предприятиям торговли на предмет соблюдения масочного режима.

«Необходимо принимать строгие меры воздействия — вплоть до закрытия», — заявил глава региона.

Читайте также: Время назад: в Ленобласти ужесточают коронавирусные ограничения

Отметим, в Ленобласти также возобновили работу специалисты управления ветеринарии. В ближайшее время они проведут широкую профилактическую дезинфекцию социально-значимых объектов для защиты от распространения COVID-19.

В настоящий момент работы ведутся в Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тихвинском районах. Там ветеринарные специалисты обрабатывают территории остановок общественного транспорта, детские и спортивные площадки, входы в магазины, банки и аптеки.

«Обработка идет 0,5% раствором препарата кемицида безвредного для человека и губительного для вирусов. При этом специалисты не советуют прикасаться к обработанным поверхностям до момента высыхания жидкости», — уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Отметим, всего за период пандемии, начиная с 30 марта, специалистами управления ветеринарии Ленобласти продезинфицировано 46 тыс. объектов общей площадью 6,7 млн кв.м.

В работах задействованы противоэпизоотические отряды, дислоцированные во всех районах. В распоряжении службы 115 единиц техники и оборудования, в том числе дезинфекционные автомобили ДУК, ранцевые опрыскиватели, генераторы холодного и горячего тумана, мотораспылители, дезустановки, аппараты мойки высокого давления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за три дня готовы развернуть до 2316 коек для COVID-пациентов

Читайте развитие сюжета: В Ленобласти разрешат увеличить количество детей в группах детсадов