Москва, , 16:33 — REGNUM Первые тестовые партии вакцины от COVID-19 получены всеми регионами РФ, сообщил 29 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством страны.

По его словам, тестовые партии вакцины поступили во все 85 регионов Российской Федерации.

«Первые партии вакцины мы направили в регионы, они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки, поскольку новая логистическая цепочка — препарат хранится при низких минусовых температурах для того, чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения. Эти действия уже совершены», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V».

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