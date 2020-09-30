Стокгольм, , 08:22 — REGNUM С 25 сентября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на десять человека. Такие данные 28 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 890 человек. Количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 92 476 человек. С 25 сентября их число увеличилось на 1 543 человека.

По состоянию на 28 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 21 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 605 пациентов, что на одного человека больше, чем сутками ранее.