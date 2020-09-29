Москва, 29 сентября 2020, 16:30 — REGNUM Предложение продлить выплаты медработнкам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией сделала 29 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Выплаты касаются врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала стационаров, амбулаторного звена, водителей скорой помощи — в эквиваленте стоимости работы в одну смену.
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Напомним, выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом планировалось в России осуществлять до 1 октября 2020 г.
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