Москва, , 16:30 — REGNUM Предложение продлить выплаты медработнкам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией сделала 29 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова «Мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить до 1 января 2021 г., имея в виду, что дальнейшее решение по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации».

Выплаты касаются врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала стационаров, амбулаторного звена, водителей скорой помощи — в эквиваленте стоимости работы в одну смену.

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Напомним, выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом планировалось в России осуществлять до 1 октября 2020 г.

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