Пенза, , 17:08 — REGNUM В апреле 2020 года вступили в силу Правила госрегистрации аттракционов, в соответствии с которыми все действующие качели и карусели должны пройти проверку. В этой связи первым в Пензенской области был официально зарегистрирован аттракцион — «Колесо Обозрения», расположенный в микрорайоне Спутник. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Аттракцион проверили на соответствие всем установленным требованиям безопасности, изучили техническую документацию и провели пробный пуск в присутствии государственных инженеров-инспекторов. «Колесо Обозрения» получило символичный номерной знак — 0001 58. За регистрацию взимается госпошлина в установленных налоговым законодательством России размерах.

Всего на территории Пензенской области функционируют более 300 единиц аттракционной техники. Сроки, когда карусели должны быть зарегистрированы, наступают не раньше 2022 года. Госжилстройтехинспекция области призывает владельцев аттракционов регистрировать их уже сейчас.

ИА REGNUM напоминает, Пензенская область перешла на третий этап отмены санитарных ограничений. В регионе разрешена работа торговых центров, кинотеатров, парков культуры и отдыха, аттракционов, гостиниц, пансионатов, санаториев.

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