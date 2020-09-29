Липецк, , 16:28 — REGNUM В Липецкой области до конца октября продлён запрет на проведение массовых мероприятий. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения были внесены в постановление администрации Липецкой области о мерах по защите населения от распространения COVID-19.

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Также в регионе усилили контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса. Липчан обязали носить маски в общественном транспорте, а без них пассажиров не будут пускать в транспорт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на удалённую работу поручено перевести сотрудников старше 65 лет и людей, страдающих от хронических заболеваний.

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