Калуга, , 17:08 — REGNUM Учащиеся средней общеобразовательной школы № 3 Козельска и Ерденевской школы Малоярославецкого района Калужской области стали 29 сентября участниками всероссийской онлайн-трансляции «Марафон открытий центров «Точка роста» — 2020», организованной Министерством просвещения Российской Федерации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном министерстве образования и науки.

Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Образование». Его цель — продемонстрировать возможности, созданные для учащихся в сельской местности и малых городах. Особое внимание уделялось роли центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь ведут образовательную деятельность по основным и дополнительным программам с целью формирования у учащихся современных компетенций и навыков по информатике, ОБЖ и технологии.

«Точки роста» в Калужской области — это не просто кабинеты, где наши дети изучают информатику, технологию или другие предметы. Это пространство, которое будет менять школьную среду и процесс обучения. Можно сказать, что это лицо школы будущего. Цвета, расположение мебели и характер обучения располагают к творчеству. Из этих кабинетов мы делаем точку роста личной заинтересованности ребёнка в обучении», сказал министр образования и науки региона Александр Аникеев.

В 2020 году в школах 15 муниципальных образований Калужской области создано 42 «Точки роста». В России открыто более двух тысяч «Точек роста». К 2024 году в стране планируется создать около 16 тысяч таких центров.

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