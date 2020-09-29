Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Власти Ленинградской области, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, готовы за три дня в региональных стационарах развернуть до 2316 коек для пациентов с COVID-19. Об этом 29 сентября заявил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

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При этом вне зависимости от эпидемиологической ситуации, региональные власти готовы сохранить плановую медицинскую помощь.

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«В случае необходимости, мы готовы развернуть за три дня с 866 до 2316 коек для пациентов с COVID-19 в наших стационарах. Будем действовать, исходя из эпидситуации, но плановую помощь прекращать не будем», — разъяснил он.

Отметим, уровень заражения от 60 человек и выше ежесуточно в регионе превышен с 25 сентября. По сравнению с началом сентября ежесуточная выявляемость коронавирусом возросла вдвое.

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С начала пандемии в Ленобласти выявлено 8100 инфицированных. На сегодняшний день из них 5524 уже выздоровели, 98 человек умерли от COVID-19, еще 2478 продолжают лечение.

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