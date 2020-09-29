Москва, , 16:25 — REGNUM Прививки от гриппа сделаны уже почти 25 млн жителей России, среди которых не менее 10 млн детей, сообщил 29 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством страны.

По его словам, в медицинские учреждения уже отправлено 34 млн доз вакцины от гриппа.

«На сегодняшний день вакцины против гриппа в объеме 10 млн доз для детей и 24 млн доз для взрослых поступили во все субъекты РФ, во все медицинские организации. Уже провакцинировано почти 25 млн человек, в том числе почти 10 млн детей», — сказал Михаил Мурашко.

По его данным, это сопоставимо с 17% населения страны.

Кроме того, Мурашко напомнил, что согласно приказу Минздрава РФ вакцинации подлежат все дети начиная с шестимесячного возраста.

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