Ново-Огарево, Московская область, 29 сентября 2020, 16:16 — REGNUM О ситуации с пожарами в Воронежской области доложил президенту Владимиру Путину глава МЧС России Евгений Зиничев. Совещание с членами правительства в режиме ВКС глава государства провёл 29 сентября.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27−28 сентября в Воронежской области ликвидировали три крупных природных пожара, в том числе — один на территории 170 га в Борисоглебске, а также два в Рамонском районе. В регионе подсчитывают причиненный ущерб. Проверки начали прокуратура и СК.