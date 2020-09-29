Ново-Огарево, Московская область, , 16:16 — REGNUM О ситуации с пожарами в Воронежской области доложил президенту Владимиру Путину глава МЧС России Евгений Зиничев. Совещание с членами правительства в режиме ВКС глава государства провёл 29 сентября.

«Что касается ситуации с пожарами в Воронежской области. Пожары ликвидированы. Огнём было уничтожено 12 нежилых домов, семь хозяйственных построек и более 140 гектаров леса. Пострадавших нет. Была угроза перехода огня на территорию СНТ «Изумруд», но отстояли», — доложил Зиничев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27−28 сентября в Воронежской области ликвидировали три крупных природных пожара, в том числе — один на территории 170 га в Борисоглебске, а также два в Рамонском районе. В регионе подсчитывают причиненный ущерб. Проверки начали прокуратура и СК.