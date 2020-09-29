Москва, , 16:10 — REGNUM Более 800 тысяч классных руководителей получат федеральную доплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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"Средства начислены. Свыше 800 тысяч человек получат доплаты до Дня учителя [5 октября]. Мы сохраним контроль за этим вопросом», — сказал Кравцов.

По его словам, в министерстве чётко видят картину по каждой школе: «В министерстве работает «горячая линия» для учителей. Выплата начисляется отдельно от других выплат. Это позволит не допустить снижение других выплат».