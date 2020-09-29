Чебоксары, , 16:26 — REGNUM В Чувашии снимаются ограничения на работу центров социального обслуживания граждан, введенные ранее для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий документ подписал глава республики Олег Николаев 29 сентября.

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Со 2 октября режим изоляции отменен в 18 центрах соцобслуживания, где на карантине находились 402 человека и 257 сотрудников. В то же время до особого распоряжения в стационарных организациях соцобслуживания, подведомственных минтруда и соцзащиты Чувашии, за исключением БУ ЧР «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега», сохраняется режим изоляции для получателей соцуслуг и работников остальных учреждений, говорится в документе.

Документ соответствует рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора. По словам и. о. руководителя ведомства Елены Прокопьевой, «крупные социальные организации предлагаем оставить в режиме изоляции и открыть малокомплектные центры соцобслуживания. Это необходимо для того, чтобы оценить, как в дальнейшем будет развиваться эпидситуация».

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии по состоянию на 29 сентября инфицированы коронавирусом 8538 человек. За последние сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 30 жителей региона. Накануне стало известно о 28 новых носителях коронавируса.

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