Москва, , 16:05 — REGNUM Переход на новую систему оплаты труда для медиков следует осуществить после октября 2020 года. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Выплаты в рамках правил, которые были установлены и которые действуют, заканчиваются уже послезавтра. Наверняка на местах и в центре нужно к этому подготовиться. Предлагаю действующий порядок на октябрь сохранить без изменений, а затем выстроить работу так, как вы согласовали с представителями профессиональных сообществ», — сказал Путин в ответ на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о новом порядке выплат для врачей.

Он попросил Минфин РФ обеспечить «необходимое финансирование».

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