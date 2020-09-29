Якутск, , 16:05 — REGNUM В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 29 сентября в режиме видеоконференцсвязи состоялась Парламентская сессия «Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития Северных и Арктических территорий» II Международного форума «Северный Форум по устойчивому развитию».

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, парламентарии зарубежных стран, руководство законодательных органов регионов-участников международной организации Северный Форум, регионов Арктической зоны РФ, ведущие эксперты и практики.

В ходе Парламентской сессии было представлено 20 докладов и выступлений по широкому спектру вопросов.

Модератор Парламентской сессии, Председатель парламента Якутии Петр Гоголев в своем приветственном слове подчеркнул, что Парламентская сессия под эгидой международной организации Северный Форум проводится впервые. Он выразил уверенность в том, что Форум как площадка международного научного сотрудничества в Арктике позволит активно обсуждать вопросы по совершенствованию нормативной базы и обмениваться успешными практиками.

С приветственной речью выступил Председатель Постоянного комитета парламентариев Арктического региона, член Парламента Норвегии Эйрик Сивертсен, который отметил необходимость усиления международного сотрудничества по вопросам развития Арктики.

В качестве докладчиков выступили зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь, зампредседателя Комитета по окружающей среде и транспорту Парламента Исландии (Альтинг) Ари Траусти Гудмундссона, зампредседателя Госсобрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев.

В резолюции Парламентской сессии была отмечена необходимость создания постоянно действующей структуры межпарламентского сотрудничества в рамках международной организации «Северный форум», определены актуальные направления законодательной и правоприменительной деятельности в рамках межпарламентского сотрудничества для развития Арктики, подчеркнута важность расширения международного научного сотрудничества в арктических и субарктических регионах.

По итогам сессии руководителям регионов-членов «Северного Форума» предложено инициировать формирование цифрового центра компетенций по арктическому законодательству; поддерживать научные исследования по оценке изменений климата.