Варшава, , 16:05 — REGNUM Исследовательская компания Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) провела опрос среди жителей Польши по поводу их отношения к пандемии коронавируса. В частности, изучался вопрос опасения заражения данным вирусом. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Согласно результатам исследования, большинство опрошенных (60%) опасаются заражения коронавирусом, и лишь 39% не разделяют эти опасения. Эти данные актуальны по состоянию на август текущего года.

Исследователи отмечают, что полученные результаты почти не отличаются от аналогичного исследования в марте, когда пандемия только начиналась.

«В марте, в предэпидемический период, большинство поляков тоже заявили, что опасаются заражения коронавирусом. Хотя угроза COVID-19 тогда еще не казалась реальной. А 37% тогда не боялись этой заразы», — говорится в сообщении CBOS.

Эксперты также сообщают, что, как и прежде, инфекции чаще опасаются женщины, чем мужчины.

«Преобладание числа женщин, опасающихся болезни, говорит о нашем культурном коде, когда мужчинам не принято открыто говорить о том, что они чего-то боятся», — отмечают организаторы опроса.

Исследование проводилось с 18 по 27 августа 2020 года при выборке в 1149 человек из разных возрастных, половых и профессиональных социальных групп. Опрашивались поляки старше 18 лет.