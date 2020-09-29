Москва, , 15:59 — REGNUM Для того чтобы не пришлось вводить ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, как это было весной 2020 года, гражданам России необходимо строго следовать рекомендациям специалистов и соблюдать масочный режим. Об этом сегодня, 29 сентября, в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Если мы не хотим ограничительных мероприятий марта-апреля-мая 2020 года, мы должны жёстко соблюдать требования», — подчеркнула Голикова.

Она уточнила, что речь идёт о масочном режиме, социальном дистанцировании и иных мерах.

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«Нужно и с уважением отнестись к медработникам», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 сентября, президент России Владимир Путин призвал российских граждан проявлять ответственность и соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать повторного введения ограничительных мер. Глава государства указал на то, что риски пока сохраняются.

Напомним, в России на сегодняшний день суточный прирост заболеваемости коронавирусом в вырос в 1,7 раза.

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