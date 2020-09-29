Москва, , 15:59 — REGNUM Жители России не всегда понимают, что мир столкнулся с опасным соперником в лице коронавируса. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, и тем более ограничения по местам учёбы и работы — всё это людям надоело, и я это прекрасно понимаю. Но до сих пор люди не всегда понимают и не всегда верят в то, что мы сталкиваемся с очень опасным противником. Инфекционные заболевания вообще являются тихим и незаметным, но очень опасным противником. Люди часто этого не чувствуют. Но мы это знаем», — сказал Путин.

По его словам, «святая обязанность» властей страны — «очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии и предлагать необременительные, но необходимые меры защиты»: «Надеюсь, мы так и будем действовать».