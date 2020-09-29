Москва, , 15:58 — REGNUM Один российский гражданин, ездивший летом 2020 года за пределы своего дома и дачи, потратил на отдых в среднем 32 тыс. 592 руб. при планируемом бюджете в 49 тыс. 500 руб. По данным ВЦИОМ, это на 18,5% меньше, чем в 2019 году.

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Большинство тех, кто ездили отдыхать летом, остались довольны своим отдыхом (71%). Больше всего понравились погода и климат (20%), природа (20%) и море (15%). Не получили удовольствие 27%.

Организовывали отдых сами вне местожительства и не обращались в турфирмы 90% (+10% с 2019 года). Брали путевки через турфирму 68% плюс — качественная организация отдыха (14%), минус — дорогие туры (26%).

Телефонный опрос проведен 15 и 17 сентября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, отпуск летом 2020 года большинство жителей России (37%) провели дома.

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