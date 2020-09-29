Салехард, , 15:55 — REGNUM На Ямале на коронавирус будут тестировать всех пациентов, обращающихся к докторам с симптомами острой респираторной инфекцией. Об этом сообщила 29 сентября руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

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«Сейчас как раз «простудный сезон», поэтому увеличивается и число тестов на COVID — 19, и выявление заражённых. Подчеркну: нам важны не хорошие цифры статистики, а самочувствие наших граждан», — акцентировала Татьяна Бучкова.

Она отметила, что количество пациентов, госпитализированных с самым серьезным осложнением COVID — диагнозом «внебольничная пневмония», а также пациентов в тяжёлом состоянии остается стабильно невысоким. Инфекция в основном циркулирует сейчас в семьях, есть очаги в ученических и рабочих коллективах.

Дефицита мест для больных COVID-19 в регионе нет: более 20% коек остаются свободными.

«При этом мы основные мощности коечного фонда свернули, сейчас задействована лишь треть больничных мест от максимально возможного. Развернуть дополнительные наши медики, в случае необходимости, готовы в любой момент», — сообщила Татьяна Бучкова, посоветовав ямальцам при первых простудных симптомах вызывать врача на дом.