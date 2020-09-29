Грозный, , 15:52 — REGNUM В Чечне не планируется в ближайшее время возобновление ограничительных мер в связи с коронавирусом. Об этом заявил спикер парламента республики Магомед Даудов, опровергая всевозможные слухи о якобы грядущем ужесточении режима.

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«При неукоснительном соблюдении всех предписаний Роспотребнадзора, минздрава ЧР, а именно соблюдении масочного режима, социальной дистанции и иных мер предосторожности, не встанет вопрос возобновления карантина на территории Чеченской Республики», — сообщил Даудов 28 сентября в ходе прямого эфира в своем Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил о готовности властей региона к любому варианту развития событий из-за коронавируса. По его словам, в настоящее время в медучреждениях республики свободно около 80% специализированного коечного фонда, при этом создан необходимый запас медикаментов и средств защиты. Главное, что должно соблюдаться в Чечне, — это меры безопасности, в том числе социальная дистанция и ношение масок, особенно в местах массового скопления людей, подчеркнул Кадыров.

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