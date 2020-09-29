Майкоп, , 16:08 — REGNUM В Адыгее завершили расследование уголовного дела против следователя районного следственного отдела МВД, обвиняемого в получении взятки. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемый получил взятку в 100 тыс. рублей от гражданина, в отношении которого он вел производство по уголовному делу. Взамен он пообещал подследственному переквалифицировать его действия на менее тяжкий состав преступления, но делать этого не собирался. Позже он направил дело в суд без переквалификации деяния.

Изначально уголовное дело против экс-следователя было возбуждено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Однако по итогам расследования было решено переквалифицировать его действия на статью о получении взятки за незаконные действия. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.