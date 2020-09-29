Москва, , 15:45 — REGNUM Отпуск летом 2020 года большинство жителей России (37%) провели дома. Отдыхали на даче 27%. По данным ВЦИОМ, побывали в другом российском городе 9%. Ездили на курорты Краснодарского края и Крыма 6%.

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Среди наиболее предпочтительных видов отдыха у граждан является: пляжный (29%), культурный (28%), активный отдых — походы, велосипедные прогулки и т. д. — (26%) и путешествия на автомобиле (26%).

Почти половина опрошенных (46%) провели летний отпуска как планировали. Поменяли планы 22%, не стали брать отпуск 23%. Причины: коронавирус и карантин (58%), проблемы с деньгами (18%) и закрытые границы (11%).

Опрос проведен 15 и 17 сентября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным НАФИ, летний отпуск в 2020 году пропустили 81% жителей России.

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