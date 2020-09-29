Нижний Новгород, , 15:44 — REGNUM Свыше 700 новобранцев из Нижегородской области, которых призовут в армию осенью 2020 года, будут служить в элитных воинских частях. Об этом сообщает пресс-служба регионального военного комиссариата.

В ходе предстоящей призывной кампании, которая начнется с 1 октября, их направят на службу в Президентский полк, в Преображенский полк, в Семеновский полк, а также в воздушно-десантные войска и другие спецподразделения.

Также около 200 нижегородцев будут проходить службу в войсках Национальной гвардии и еще 20 — в научных ротах.

Всего во время осеннего призыва планируется отправить на службу в Вооруженных силах около 2 000 новобранцев из Нижегородской области, из них порядка 700 — призванных из столицы региона.