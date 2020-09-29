Москва, , 15:43 — REGNUM Утверждение отчёта о расходовании средств на организацию общероссийского голосования по поправкам к Конституции запланировано в Центризбиркоме России на 30 сентября. Проект повестки заседания опубликован 29 сентября на сайте комиссии.

Вопрос об отчёте о расходовании средств стоит в повестке первым. Докладчик — председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, на организацию всероссийского голосования было выделено 14,8 млрд рублей. Из них 14,6 млрд рублей ЦИК направил нижестоящим избирательным комиссиям. Ещё 100 млн рублей были направлены федеральным органам исполнительной власти для организации голосования в дипломатических представительствах, консульских учреждениях и воинских частях. На исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения голосования ЦИК оставил 80 млн рублей.

Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года.