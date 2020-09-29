Москва, , 15:40 — REGNUM Во время дистанционного формата образования учителям и школьникам предоставят необходимую технику во временное пользование. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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"Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям, конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям данной компьютерной техники», — сказал Глушко.

Он рассказал о большой акции весной 2020 года, в рамках которой «мы почти 500 тысяч человек обеспечивали компьютерами на период, когда дети обучались в домашних условиях».