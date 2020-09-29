Челябинск, , 15:39 — REGNUM Новые правила приема в вузы на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры во многом повторяют то, что уже было, считает кандидат технических наук, начальник отдела формирования контингента студентов Южно-Уральского государственного университета (вуз-участник проекта «5−100») Александр Губарев. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 29 сентября, комментируя утверждённый Министреством науки и высшего образования РФ документ.

«В нашем вузе, скорее всего, не будет использоваться отдельный конкурс по каждой специальности. Или это останется на усмотрение деканов. Второй пункт — это положительные изменения. Но, опять же, на практике приема в вузы РФ это уже было реализовано лет 15 назад. Отдельные экзамены для ребят со средним и высшим профессиональным образованием — большого плюса в этом не вижу. Если речь идет о поступлении на бюджетную форму обучения, то здесь встает вопрос объективного отношения к таким поступающим. Но насколько я знаю, новые правила позволяют сохранить практику прошлых лет, когда сдавали те же экзамены, но процедура поступления была другой», — подчеркнул Губарев.

Новые правила предусаматривают возвожность подать документы на 10 направлений в одном вузе. Как уточнил представитель ЮУГУ, 10 назад в университете было ограничение в 20 специальностей, то есть с такой практикой вуз сталкиваемся не впервые.

«Подача документов в электронном виде станет обязательной, но в нашем вузе прием заявлений онлайн проходит уже больше 10 лет. 2020 год показал, что бывают ситуации, когда это является единственным приемлемым выходом для поступающих в вуз. Мы полностью перешли на дистанционный прием документов, и это не вызвало проблем, мы давно были готовы к этому», — пояснил Губарев.

Кроме того, по его словам, для ЮУрГУ нет ничего нового в пункте о возможности вносить изменения в заявление, а также в обновлении списков не менее 5 раз в день.

«Мы давно так работаем, — отметил Губарев, добавив, что вторая волна зачисления тоже была всегда. — Механизм зачисления на оставшиеся бюджетные места не был прописан в документах, но это было и раньше, мы предлагали эти места в порядке конкурса другим поступающим на специальность».