Кемерово, , 15:38 — REGNUM В Кемеровской области открылись 42 образовательных центра «Точка роста». Регион участвовал во Всероссийском марафоне открытия центров цифрового и гуманитарного профилей, создаваемых в рамках национального проекта «Образование». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Современные центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» позволяют предоставлять качественное образование детям, живущим в самых отдалённых районах. Ребята не только будут осваивать новые технологии и изучить робототехнику, но и развивать умения работы в команде, коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Точки роста» заработали в 17 районах и шести малых городах Кемеровской области. На их оснащение техникой в текущем году было направлено 46,9 млн рублей, в том числе 45,5 млн рублей — из федерального бюджета.