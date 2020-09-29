Курск, , 15:37 — REGNUM В Курской области нет предпосылок к возвращению школ на дистанционное обучение. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил региональный комитет образования и науки.

«На сегодняшний день в целом по России, в том числе на территории Курской области, наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Но это не повод для паники!

Для перевода школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса нет никаких серьезных поводов, все образовательные организации Курской области продолжают работать в традиционном режиме. И все же это не повод игнорировать меры безопасности! В наших силах избежать весенний опыт ввода ограничений, а для этого нужно всего лишь соблюдать простые меры профилактики», — говорится в сообщении профильного комитета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за всплеска ОРВИ в регионе две школы закрыты на карантин полностью, а также закрыты 12 классов в семи школах и две детсадовские группы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области закрыты на карантин две школы

Читайте развитие сюжета: В Курской области выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом