Москва, , 15:37 — REGNUM Каникулы с 5 по 18 октября объявлены для школ Москвы, подведомственных столичному департаменту образования и науки. Об этом 29 сентября сообщила руководитель пресс-службы департамента Екатерина Паршина, пишет сайт радиостанции «Говорит Москва».

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Глава пресс-службы пояснила, что сроки каникул также носят рекомендательный характер для частных образовательных учреждений. В связи с решением мэра в школах скорректируют графики контрольных работ.

Паршина напомнила, что с 5 октября должны были начаться недельные каникулы в школах, обучающих по модульной системе. Перед выходом на каникулы оценки в них не выставлялись.

«Те, кто учатся по триместрам, у них оценки выставляются 1 декабря, 1 марта и в конце мая. Каникулы должны были быть по плану в конце октября — первая неделя ноября, там, где модули, — на следующей неделе. У кого каникулы должны быть в ноябре, перенесены каникулы на вот сейчас и две недели», — рассказала руководитель пресс-службы.

Она отметила, что двухнедельные каникулы соответствуют сроку инкубационного периода инфекционных болезней, и таким образом в департаменте стараются разобщить детей внутри коллективов и снизить заболеваемость.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о двухнедельных каникулах во всех школах столицы с 5 по 18 октября.