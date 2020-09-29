Москва, , 15:37 — REGNUM Большинство заражённых коронавирусом говорят о том, что они заразились по причине несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«Сегодня по данным опросов 80−85% заболевших говорят о том, что причиной заражения является несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим ограничительных мероприятий марта-апреля-мая 2020 года, мы должны жёстко соблюдать требования. Это масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры. Нужно и с уважением отнестись к медработникам. Сегодня заполняемость койки у нас растёт», — сказала Голикова.

По её словам, показатель распространения коронавируса составляет 1,1: «Это значит, что он повысился по сравнению с тремя неделями назад, и сегодня только 41 регион имеет показатель ниже единицы».