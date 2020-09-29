Кустанай, Казахстан, , 15:35 — REGNUM Аким (глава) города Рудный Кустанайской области Казахстана Бахытжан Гаязов написал заявление о собственной отставке, передает 29 сентября телеканал «Хабар 24».

Глава Кустанайской области поддержал заявление об отставке Гаязова, который пробыл на должности главы Рудного девять лет. Казахстанские СМИ связывают отставку с коррупционным скандалом в администрации города.

Напомним, в июле 2020 года руководитель аппарата акима (главы) Рудного подал в отставку из-за главы Качар, который был осужден за хищение бюджетных средств.