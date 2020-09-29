Джакарта, , 15:32 — REGNUM Исследователь Indonesia Corruption Watch (ICW) Вана Аламшах заявил, что в первом полугодии 2020 года в стране было зафиксировано 169 случаев коррупции, сообщает Kompas.

«В течение первого полугодия 2020 года было зафиксировано около 169 случаев коррупции», — заявил Вана Аламшах в ходе онлан-конференции29 сентября 2020 года.

По его словам, из 169 случаев коррупции, расследованных правоохранительными органами, 139 случаев были новыми.

Названы 372 подозреваемых. Сумма взяток, известных и обнаруженных правоохранительными органами, составила около 20,2 млрд рупий ($1,3 млн), а сумма незаконных сборов — около 40,6 млрд рупий ($2,6 млн).

По данным ICW, тенденция привлечения к ответственности по делам о коррупции в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом, с 454 рассмотренных дел до 271 дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по окружающей среде Западной Явы заявили, что были предприняты различные усилия по борьбе с загрязнением реки Читарум в Индонезии.

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