Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM В Свердловской области пока не планируют отправлять школьников на внеплановые каникулы из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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Чиновник отметил, что в настоящий момент для объявления карантина нет объективных оснований.

«Мы будем наблюдать за конкретной ситуацией. Если она будет стабильной, мы будем продолжать учебу», — сказал Креков.

В регионе наметилась «умеренно спокойная» ситуация по COVID-19, заявил заместитель губернатора. Впрочем, если она ухудшится, то власти будут ужесточать ограничительные меры, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе закрыли на карантин по ОРВИ, гриппу или COVID-19 уже 621 школьный класс.

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